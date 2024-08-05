واشنطن: الشرق الأوسط يمر بمرحلة حساسة

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حساسة، داعيا جميع الأطراف الى الإحجام عن التصعيد.

وشدد بلينكن من واشنطن على ضرورة "كسر دائرة العنف بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف "على الأطراف ألا تبحث عن سبب للتأجيل أو قول لا بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي الى أن "هناك حاجة ملحة لجميع الأطراف لاتخاذ القرارات الصائبة خلال الساعات والأيام المقبلة".