استعدادا للتوترات.. أمريكا تنشر 24 طائرة "شبح" في الشرق الاوسط

ونقلت الشبكة عن مسؤول دفاعي امريكي قوله، ان واشنطن تستعد لنشر سرب يتألف من 16 إلى 24 طائرة من طراز "إف 22" المعروفة بالشبح في المنطقة هذا الأسبوع.ويوم الجمعة الماضي، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في المنطقة.وربما تستعد أمريكا لصد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية المرتقبة واسقاطها وتدميرها في الجو قبل وصولها الى الأجواء الإسرائيلية كما حصل في ضربة نيسان الماضي، وسط استمرار الترقب لموعد وقوع الانتقام الإيراني الذي هددت به إسرائيل انتقاما لاستهداف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.