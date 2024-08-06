هل ستنتهك ايران الأجواء؟

السومرية نيوز – دولي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأردن والسعودية أبلغا إيران أنهما لن يسمحا بانتهاك أجوائهما في رد طهران المتوقع على إسرائيل.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على التصدي لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل، لكن تواجه مجموعة من التحديات الجديدة في سعيها لتكرار النجاح الذي حققته في نيسان عندما ساعد تحالف متعدد الجنسيات إسرائيل على اعتراض وابل من الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم "بدأوا منذ نهاية الأسبوع رؤية إيران تحرك قاذفات الصواريخ وتجري تدريبات عسكرية، مما قد يشير إلى أن طهران تستعد لهجوم في الأيام المقبلة".

وذكرت أن "المملكة العربية السعودية قالت إنها لن تسمح للصواريخ أو الطائرات المسيرة الإيرانية بالتحرك عبر مجالها الجوي"، كما أن عمان شددت على أنها "تريد أن يظل مجالها الجوي محايدا".

وبينت أن "وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي قام بزيارة نادرة إلى إيران، أبلغ طهران أن عمان والرياض لن تسمحا بانتهاك مجالهما الجوي".



