السيد نصر الله: ردنا آت وسيكون قوياً

وقال نصر الله في كلمة له، إن "اغتيال القائدين شكر وهنية لا يغيّر في طبيعة المعركة وجعل ذلك وضع العدو أصعب فعمليات الضفة تصاعدت والهجرة العكسية ارتفعت إضافةً لضرر على كافة الأصعدة".

وأضاف "نحن في معركة لها أفق وقد نرد وحدنا وقد نرد ضمن رد جامع من المحور"، مشدداً بالقول "ردنا آت وسيكون قوياً وفاعلاً".

ولفت نصر الله الى أن "المصانع الإسرائيلية في الشمال يمكن تدميرها في ساعة واحدة"، معتبراً أن "الكلام الأميركي عن دولة فلسطينية هو نفاق وكذب".

وتابع "الدفاع الأميركي عن "إسرائيل" مؤشر على أنها لم تعد كما كانت من حيث القوة والهيبة"، مضيفا أن "المشروع الحقيقي لنتنياهو وحلفائه هو جعل الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين".