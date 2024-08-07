محكمة بريطانيا العليا ترفض استئناف "عروس داعش"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ماكرون يكشف: أبلغت إيران بضرورة وقف دائرة الانتقام
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-496469-638586386724538164.jpeg
محكمة بريطانيا العليا ترفض استئناف "عروس داعش"
دوليات
2024-08-07 | 10:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
505 مشاهدة
رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، طلب استئناف قرار سحب الجنسية من الشابة البريطانية المولد شميمة بيغوم، التي عرفت سابقا بـ"عروس داعش"، والتي ذهبت إلى سوريا حين كانت تلميذة بالمدرسة للانضمام إلى تنظيم "داعش".
وقال قضاة في أعلى محكمة بالمملكة المتحدة: "إنها لا تستطيع استئناف حكم محكمة الاستئناف لأن أسباب قضيتها "لا تثير نقطة قانونية قابلة للنقاش".
وفي شباط 2023، خسرت بيغوم استئنافها ضد قرار سحب جنسيتها.
وغادرت الفتاة لندن في عام 2015 حين كان عمرها 15 عاما وسافرت مع صديقتين في المدرسة إلى سوريا، حيث تزوجت من مقاتل في "داعش" وأنجبت ثلاثة أطفال توفوا جميعا وهم في مرحلة الرضاعة.
وفي عام 2019، سحبت الحكومة البريطانية الجنسية من بيغوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي بعد وقت قصير من العثور عليها في معسكر اعتقال بسوريا.
يشار إلى أن وزارة الداخلية سحبت الجنسية من شميمة خلال تولي ساجيد جاويد منصب الوزير، معتبرة أن قضيتها تتصل بالأمن القومي لا بتجارة البشر (وفق الدفع الذي تقدم به حينها محامو بيغوم)، وأوضحوا أنها انتمت للتنظيم وبقيت بإرادتها في سوريا لأربع سنوات.
واحتجت بيغوم التي تبلغ من العمر الآن 24 عاما بأن القرار غير قانوني، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقاعس المسؤولين البريطانيين عن الفحص الملائم فيما إذا كانت ضحية للاتجار بالبشر، وهي ذريعة رفضتها محكمة متخصصة في شباط 2023 ثم محكمة الاستئناف في وقت سابق من هذا العام.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تستنفر آلاف الشرطة
12:44 | 2024-08-06
تشكيل جماعات لحماية المساجد من المتطرفين في بريطانيا (فيديو)
10:21 | 2024-08-06
قتل 3 فتيات وعنف بجميع الأنحاء.. ماذا يحدث في بريطانيا؟
07:59 | 2024-08-05
الأسوأ منذ 13 عاماً.. بريطانيا تواجه أعمال شغب
12:33 | 2024-08-04
بريطانيا
عروس داعش
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السوداني يوجه باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد
محليات
34.46%
04:56 | 2024-08-06
السوداني يوجه باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد
04:56 | 2024-08-06
أب يشنق أولاده الأربعة ويذهب لصلاة الفجر
دوليات
22.92%
08:52 | 2024-08-06
أب يشنق أولاده الأربعة ويذهب لصلاة الفجر
08:52 | 2024-08-06
بـ 12 طعنة.. فنانة مصرية تقتل والدتها أثناء نومها
فن وثقافة
21.61%
09:35 | 2024-08-06
بـ 12 طعنة.. فنانة مصرية تقتل والدتها أثناء نومها
09:35 | 2024-08-06
مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر صفر
محليات
21.01%
12:49 | 2024-08-05
مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر صفر
12:49 | 2024-08-05
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الجمال الصامت يخلق من خلال التصوير الفوتغرافي - حلقة ٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-07
Morning Live
الجمال الصامت يخلق من خلال التصوير الفوتغرافي - حلقة ٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-07
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-08-07
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-08-07
عشرين
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
عشرين
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-06
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
استديو Noon
مسابقة مع ستديو نون 06-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-06
استديو Noon
مسابقة مع ستديو نون 06-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-06
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الجمال الصامت يخلق من خلال التصوير الفوتغرافي - حلقة ٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-07
Morning Live
الجمال الصامت يخلق من خلال التصوير الفوتغرافي - حلقة ٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-07
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-08-07
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-08-07
عشرين
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
عشرين
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-06
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
استديو Noon
مسابقة مع ستديو نون 06-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-06
استديو Noon
مسابقة مع ستديو نون 06-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-06
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
اخترنا لك
غادرو لبنان ولا تنتظروا الإجلاء.. ألمانيا توجه نداء لمواطنيها
12:26 | 2024-08-07
قتلى ومفقودين نتيجة السيول جارفة في اليمن
11:49 | 2024-08-07
بزشكيان: إيران لن تبقى صامتة في مواجهة العدوان
11:18 | 2024-08-07
فيديو صادم من قلب طهران.. ضرب وجر لفتاة وسط الشارع
10:51 | 2024-08-07
شبح قديم يلاحق نائب هاريس ويضعه بقفص الاتهامات
10:10 | 2024-08-07
بينها العراق.. لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها لخمس دول
09:50 | 2024-08-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.