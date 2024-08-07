غادرو لبنان ولا تنتظروا الإجلاء.. ألمانيا توجه نداء لمواطنيها

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن "الشائعات عن عملية إجلاء محتملة من لبنان أعطت المواطنين الألمان هناك شعورا زائفا بالأمان وحثهم على مغادرة البلاد فورا".وأضاف المتحدث: "حان وقت مغادرة لبنان الآن".وطالب المواطنين بتنظيم رحلات المغادرة بأنفسهم حتى لو كان هذا يعني السفر عبر تركيا أو حجز رحلات طيران بأسعار أعلى ثمنا.ورفض المتحدث إعطاء تفاصيل عن الاستعدادات لعمليات الإجلاء المحتملة في حالة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.وفي وقت سابق أوصت سفارات الهند والسويد وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة من بين دول أخرى مواطنيها بمغادرة لبنان.وتأتي هذه الدعوات بعد اغتيال القائد في حزب الله فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية وما أعقبه من تهديدات من طهران وحزب الله بالرد على عمليات الاغتيال.كما تشهد الحدود الإسرائيلية واللبنانية منذ عدة أسابيع تصعيدا ملحوظا خاصة في الأسبوع الأخير.ويأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.