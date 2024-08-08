غارتان "إسرائيليتان" على بلدة جنوب لبنان

وأكد موقع "روسيا اليوم"، أن "الغارتين استهدفتا منزلا خاليا، مما تسبب بإصابة مدنيين في محيط المنزل نتيجة تطاير الحجارة والزجاج".وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران بعد يوم من غارة "إسرائيلية" في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في حزب الله.وبينما أعلنت "إسرائيل" حالة تأهب تحسبا لرد من إيران وحزب الله، تتصاعد المخاوف من أن يتحول التصعيد بين إيران و"إسرائيل" إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.