بضمنها العراق.. ما هي شركات الطيران التي علقت رحلاتها للشرق الأوسط؟

السومرية نيوز – دولي

دفع الخوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية.

وفيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من وإلى المنطقة:

الخطوط الجوية الجزائرية

علقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتا حنى إشعار آخر.

شركة الطيران الهندية

علقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الثامن من آب.

إير فرانس وكيه.إل.إم

مددت شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها بين باريس وبيروت حتى 11 آب.

وألغت ذراعها الهولندية كيه.إل.إم جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب منذ أوائل أغسطس حتى 26 تشرين الاول.

شركة دلتا للطيران

مددت شركة دلتا للطيران تعليق الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 آب.

إيزي جيت

وقال متحدث باسم إيزي جيت إن شركة الطيران الاقتصادي البريطانية أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في نيسان، وستستأنفها في 30 آذار 2025.

الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا)

مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 10 آب.

لوفتهانزا

مددت مجموعة لوفتهانزا للطيران تجنبها للمجالين الجويين الإيراني والعراقي وقالت إنها ستعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى 13 آب.

ومددت شركة الخطوط الجوية السويسرية، إحدى وحدات مجموعة لوفتهانزا، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت حتى 13 آب، متجنبة المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق إلى ذاك الحين.

الملكية الأردنية

واستأنفت شركة الملكية الأردنية رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارا من 8 آب، بعد تعليقها منذ 29 تموز.

رايان إير

وألغت أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 23 آب.

خطوط الطيران السنغافورية

أوقفت شركة الطيران السنغافورية التحليق فوق المجال الجوي الإيراني وتستخدم مسارات بديلة.

يونايتد إيرلاينز

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز ومقرها الولايات المتحدة إن الرحلات الجوية إلى تل أبيب التي توقفت مؤقتا في 31 تموز، ما زالت معلقة.

تنبيهات المجال الجوي اللبناني

ونصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني من الثامن من آب حتى الرابع من تشرين الثاني، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".