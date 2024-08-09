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وضع كاميرات على منزل جارها.. اعتقال شاب تجسس على خطيبته السابقة
دوليات
2024-08-09 | 08:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,323 مشاهدة
ألقت الجهات الأمنية الكويتية القبض على شاب تجسس على خطيبته السابقة من خلال زرع كاميرات مراقبة تبث "أون لاين" على جدران ملحق بيت مجاور لمنزل المذكورة.
ووقع الشاب في شر أعماله، حيث رد له أهل المنزل الكائن في إحدى مناطق محافظة الفروانية، والذي ركبت الكاميرات على جدران الملحق التابع له، الصاع صاعين استنادا لكاميراتهم التي وثقت فعل من أتى ملثما تحت جنح الليل ليزيل كاميراته، حيث كشف وجهه مع محاولته إزالته كاميرات المراقبة، وليتضح لاحقا بعد الشكوى التي تقدموا بها بدخول مسكن خلسة، أنه الخطيب السابق لابنة الجيران.
واحتجز رجال الأمن الشاب، والقضية هذه لم تكن الوحيدة التي تواجه المتهم، إذ توجهت خطيبته السابقة إلى المركز الأمني في المنطقة ورفعت ضده قضية ثانية فحواها "ضربه وتهديده لها لإجبارها على الزواج منه عنوة" وهو الأمر الذي رفضته جملة وتفصيلا.
وخلال خضوع المتهم للتحقيق، أفاد بأنه مصر على الزواج منها، لكن تم حجزه على ذمة القضيتين.
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