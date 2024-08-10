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حملة ترامب تتعرض لاختراق وتوجه اتهاما لإيران
دوليات
2024-08-10 | 17:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
2,564 مشاهدة
قالت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، إنه جرى اختراق بعض اتصالاتها الداخلية، واتهمت الحكومة الإيرانية بالمسؤولية عنها.
وجاء إعلان الحملة بعد أن قال موقع "بوليتيكو" الإخباري إنه بدأ في تلقي رسائل إلكترونية من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل حملة ترامب.
وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان "هذه الوثائق حُصل عليها بصورة مخالفة للقانون من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة بهدف التدخل في انتخابات 2024 وإثارة الفوضى في أرجاء عمليتنا الديمقراطية".
وأشارت حملة ترامب إلى تقرير أصدره باحثون من شركة مايكروسوفت، قالوا فيه إن "متسللين على صلة بالحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حساب مسؤول رفيع المستوى في الحملة الرئاسية الأميركية في يونيو، دون أن يقدم التقرير مزيدا من التفاصيل عن هوية المسؤول".
وأوضح تشيونغ أن "الإيرانيين يعلمون أن الرئيس ترامب سيوقف حكمهم الإرهابي كما فعل في السنوات الأربع الأولى من وجوده في البيت الأبيض".
جدير بالذكر أن شبكة "سي إن إن" الأميركية كانت قد ذكرت في يوليو الماضي، أن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابراتية عن وجود مؤامرة إيرانية ضد ترامب.
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