خلال الـ24 ساعة الماضية.. ثلاث هجمات بالسكاكين في برلين

وكتبت الصحيفة: "حوالي الساعة 11 مساء أمس، تعرض رجل للطعن عند مدخل محطة مترو يانويتسبروك... وهذا هو الهجوم الثالث على الأقل بالسكين في برلين خلال الـ24 ساعة الماضية في عطلة نهاية هذا الأسبوع".وأضافت أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى. كما أصيبت امرأة في الهجوم، لكن إصاباتها لم تكن ناجمة عن سكين، وتبحث الشرطة عن المهاجم.كما تعرض شخصان آخران للطعن في برلين يوم السبت حيث أصيب رجل في الرقبة في وسط المدينة في منطقة نويكولن، وتعرض اثنان آخران لهجوم من قبل حوالي 20 شخصا بالقرب من محطة مترو ليوبولدبلاتز وتعرض أحدهما للطعن.