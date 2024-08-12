ترامب يعود إلى "إكس"

السومرية نيوز – دولي

نشر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات القادمة دونالد ترامب منشورا على منصة "إكس" لأول مرة منذ فترة طويلة توجه فيه للأمريكيين.

وقال ترامب: "هل تعيشون الآن أفضل مما كنتم عليه عندما كنت أنا رئيسا؟ اقتصادنا مُدمر. حدودنا مُسحت. نحن أمة في حالة انحدار".

وأضاف: "اجعلوا الحلم الأمريكي في المتناول مرة أخرى. اجعلوا أمريكا آمنة مرة أخرى. اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى!

من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتبر سلفه ترامب يشكل تهديدا حقيقيا على أمن البلاد، مؤكدا أن الأخير لا يكن أي احترام لمؤسسات الديمقراطية الأمريكية.