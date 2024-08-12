هزة أرضية قوية تضرب ثلاث دول عربية

وذكر موقع "emsc-csem" المتخصص برصد الهزات الأرضية والزلازل إن قوة الهزة هي 5.5 درجات على مقياس ريختر.

وأشار الموقع إلى أن مركز الهزة يقع على مسافة 23 كيلو متر شرق مدينة حماة في سوريا.

الى ذلك، قال مرصد الزلازل الأردني، إن "هزة أرضية في شمال سوريا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر شعر بها سكان الأردن".

بدورها افادت، وسائل إعلام لبنانية، بـ"خروج سكان مناطق في شمال لبنان إلى الشوارع خشية أي انهيارات نتيجة الهزات الارتدادية المحتملة".