طائرتان حربيتان تصطدمان في أجواء فرنسا

وقال متحدث باسم القوات الجوية للصحفيين إن "الطائرتين تابعتان لقاعدة سان ديزييه الجوية".وأضاف أن "أحد الطيارين قفز بالمظلة لكن مدربا وطالبا طيارا من الطائرة الثانية ما زالا في عداد المفقودين، وقال: "نواصل البحث عن الطاقم الثاني".ووقع الحادث في كولومبي ليه بيل، وهي بلدة في شمال شرق فرنسا، وفقا لسلطات المحافظة.