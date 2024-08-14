موسكو تتهم واشنطن بانتهاك قواعد أمن التحليق في سوريا

وبحسب أوليغ إغناسيوك، سجل الجانب الروسي 16 انتهاكا في منطقة التنف و5 انتهاكات خلال يوم واحد فقط من جانب التحالف لبروتوكولات منع الاشتباك المؤرخة في 9 ديسمبر 2019.وأشار إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة قام بعملين إنسانيين في محافظتي دير الزور وحمص.وأكد أنه تم خلال هذا العمل توزيع 600 سلة غذائية بوزن إجمالي 5.9 طن.