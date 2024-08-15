واشنطن: إيران لم تتراجع عن ضرب إسرائيل

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، إن "معلومات بلاده تشير إلى أن طهران لم تتراجع عن تهديدها بشن هجوم على إسرائيل".وأضاف أن "هذا الهجوم قد ينفذ سواء عبر استخدام حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن".ولفت كيربي إلى "إمكانية حدوثه خلال أيام، لكنه أعرب في الوقت عينه عن أمله بألا يحصل".رغم ذلك، أكد أن "الولايات المتحدة دفعت بقدرات عسكرية إضافية إلى المنطقة للدفاع عن قواتها ومنشآتها فضلا عن إسرائيل".