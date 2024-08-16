"عراك بالأيدي".. مشاجرة عنيفة تحت قبة البرلمان التركي (فيديو)

AK Partili Alpay Özalan, Ahmet Şık'a kürsüde böyle saldırdı



DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in çıkan arbedede yaralandığı görüldü



Tüm olaylar yaşanırken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ divanı terk etti pic.twitter.com/mTVwxb8yGb