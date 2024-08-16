"عراك بالأيدي".. مشاجرة عنيفة تحت قبة البرلمان التركي (فيديو)

AK Partili Alpay Özalan'ın, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı ensesinden tutup fırlattığı anlar. pic.twitter.com/iJZa5odDfE
— gdh (@gundemedairhs) August 16, 2024
AK Partili Alpay Özalan'ın, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı ensesinden tutup fırlattığı anlar. pic.twitter.com/iJZa5odDfE
AK Partili Alpay Özalan, Ahmet Şık'a kürsüde böyle saldırdı
DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in çıkan arbedede yaralandığı görüldü
Tüm olaylar yaşanırken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ divanı terk etti pic.twitter.com/mTVwxb8yGb
— duvaR (@gazeteduvar) August 16, 2024
AK Partili Alpay Özalan, Ahmet Şık'a kürsüde böyle saldırdı
DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in çıkan arbedede yaralandığı görüldü
Tüm olaylar yaşanırken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ divanı terk etti pic.twitter.com/mTVwxb8yGb