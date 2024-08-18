دعوات إلى إخلاء 3 مدن

السومرية نيوز – دولي

دعت إيرينا فيريششوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني سكان ثلاث مدن هي تحت سيطرة قوات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية إلى إخلائها، بسبب اقتراب خط الجبهة من تلك المدن.

وذكرت فيريششوك في بيان رسمي عبر تيليغرام أن المعنيين بدعوات الإخلاء هم سكان مدن كراسنوارميسك (الاسم الأوكراني بوكروفسك) ودميتروف (الاسم الأوكراني ميرنوغراد) وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكتبت عبر "تيليغرام":"أناشد سكان المناطق القريبة من خطوط المواجهة. وتحديدا في بوكروفسك وميرنوغراد وسيليدوفو بمغادرتها فورا، ففي حال لم تكونوا جزءا من خطوط الدفاع عن المنطقة، عليكم الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا".

وسبق أن دعت النائبة في البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلايا سكان كراسنوأرمييسك (بوكروفسك) وديميتروف (ميرنوغراد) في الجزء الخاضع لسيطرة القوات الأوكرانية من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الجلاء عن بيوتهم في أسرع وقت ممكن، طالما الفرصة متاحة.

وقبل ذلك، صرح رئيس الإدارة العسكرية لمدينة بوكروفسك، سيرغي دوبرياك، بأن الجيش الروسي اقترب كثيرا من المدينة، ودعا أيضا السكان إلى الجلاء عنها.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد تحرير بلدة سفيريدونوفكا في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1630 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.