جدري القرود يصل إلى الفلبين.. مخاوف من "السلالة عالية الخطورة"

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن المصاب رجل يبلغ 33 عاما ولم يكن في رحلة خارج البلاد في الفترة الأخيرة.وتنتظر السلطات الصحية نتائج تحليل التسلسل الجيني للفيروس لمعرفة إن كان الأمر يتعلق بسلالة 1بي وهي متحورة شديدة العدوى وتتسبب بعدد أكبر من الوفيات مقارنة مع سلالة 2بي التي كانت منتشرة في 2022-2023، وتسببت حينها بنحو 140 حالة وفاة من بين نحو 90 ألف إصابة.*ما هو فيروس جدري القرود؟تم اكتشاف الفيروس لأول مرة عام 1958 في الدنمارك، عندما تم وصف تفشي فيروس يشبه الجدري في مستعمرات القرود التي تم الاحتفاظ بها للأبحاث. أما بين البشر، فتم تشخيصه أول مرة في سبعينيات القرن العشرين في المنطقة التي تتواجد بها جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا.وعلى الرغم من تسميته "فيروس جدري القرود"، إلا أن المصدر الأصلي للفيروس لا يزال غير معروف. ويعتقد الباحثون أن القوارض أو الثدييات الصغيرة، مثل السناجب والقرود، قد تصاب بالفيروس أيضا.*كيف ينتشر الفيروس؟يمكن للفيروس أن يدخل الجسم من خلال ملامسته للجلد والأغشية المخاطية (عبر العينين والفم والأنف) ومن خلال الجهاز التنفسي.يمكنك الإصابة بالعدوى عن طريق ملامسة أشخاص مصابين، أو إذا كنت على اتصال مباشر بالحيوانات الحاملة للفيروس.يمكن للشخص المصاب أن ينقل الفيروس حتى قبل ظهور الأعراض، ويمكن أن يستمر الانتقال حتى تلتئم جميع الآفات الجلدية وتتكون طبقة جديدة من الجلد، وقد يستغرق هذا أسابيع.*ما هي أعراضه؟عادةً ما تبدأ العدوى الفيروسية بطفح جلدي يمكن أن يظهر بجانب الأعضاء التناسلية، أو على الصدر أو الوجه أو الفم. ثم يمكن أن يمتد الطفح الجلدي إلى اليدين وباطن القدمين وأجزاء أخرى من الجسم، ويمكن أن يكون الطفح الجلدي مؤلمًا ومثيرًا للحكة.قد يصاب حامل الفيروس بأعراض الأنفلونزا قبل أو بعد الطفح الجلدي. وتشمل هذه الأعراض الحمى والصداع وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام العضلات أو القشعريرة. بعض الأشخاص يعانون أيضا من صعوبة التبول وتورم مؤلم في فتحة الشرج، وتبدأ الأعراض عادة في غضون 21 يومًا من التعرض للفيروس.كما يمكن أن تشمل المضاعفات الجفاف الشديد الناجم عن الإسهال أو القيء، والالتهاب الرئوي، والتهاب الدماغ أو عضلة القلب وغيرها.