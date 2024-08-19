واشنطن تكشف: نقود حملة لمنع توسع الصراع في المنطقة

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، أن بلاده تقود حملة دبلوماسية لمنع توسع الصراع في المنطقة.

وقال بلينكن في تصريحات صحافية، إن "من واجب حماس الموافقة على خطة الهدنة"، مشيرا الى أن "نتنياهو يدعم الخطة الأميركية لهدنة في غزة".

وأضاف بلينكن أن "إسرائيل أعلنت موافقتها على المقترح الأميركي بشأن صفقة التبادل والأمر بيد حماس"، معتبرا أن "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الرهائن، ونقود حملة دبلوماسية لمنع توسع الصراع في المنطقة".

وتأتي الجولة الطارئة التاسعة التي يقوم بها بلينكن للشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب، بعد أيام من تعبير وسطاء منهم أمريكيون عن "تفاؤل متجدد" بشأن اقتراب التوصل لاتفاق.

وكانت حركة حماس قد قالت إن "نتنياهو" وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق من خلال المطالبة بشروط جديدة، واتهمته بالسعي لإطالة أمد الحرب.

واضافت أن العرض الأخير الذي قدمه الوسطاء كان بمثابة خنوع لـ"إسرائيل"، مشيرة الى أن "الاقتراح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو".