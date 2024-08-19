موسكو تحسم الجدل: المفاوضات مع كييف غير واردة

ونقلت وزارة الخارجية الروسية عن غالوزين قوله: "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا. أدان الجانب الروسي بشدة الهجوم الإرهابي الهمجي الذي نفذته التشكيلات المسلحة لنظام كييف النازي في مقاطعة كورسك الروسية. وتم التأكيد على أنه في مثل هذه الحالة لا يمكن التحدث عن أي شيء في مفاوضات مع كييف بشأن آفاق التسوية السياسية والدبلوماسية".وأشارت الوزارة إلى أن رئيس البعثة الدبلوماسية التركية أكد، في هذا السياق، دعمه لموسكو الثابت بشأن عدم القبول المطلق لـ"عملية بورغنستوك"، الهادفة إلى تشكيل تحالف مناهض لروسيا وتقديم إنذار نهائي لروسيا على أساسه ومن الواضح أن "صيغة زيلينسكي" غير قابلة للتطبيق ومفلسة.وأضاف البيان: "لوحظ أن مبادرة الرئيس الروسي في 14 يونيو الماضي، فتحت آفاقا حقيقية أمام كييف للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع، إلا أن نظام كييف يتجاهل هذه الفرصة بشكل غير مسؤول".