هزة أرضية تضرب باكستان وكشمير

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال مسؤولون باكستانيون إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة الأرضية حتى الآن.وكان مركز الهزة يقع جنوب غربي كشمير، وهو إقليم ذو أغلبية مسلمة منقسم بين الهند وباكستان المجاورتين اللتين تطالب كل منهما بالسيادة عليه بالكامل.وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بتسجيل الهزة على عمق 20 كم.وشعر السكان بالهزة في أنحاء كثيرة من باكستان، بما فيها إسلام أباد وبعض المناطق في إقليم خيبر بختونخوا شرقا وإقليم البنجاب شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان.