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إيران تعلق على اتهامها بمحاولة اختراق حملة ترامب الانتخابية
دوليات
2024-08-20 | 03:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
319 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
رفضت بعثة إيران في الأمم المتحدة ما وصفتها بالادعاءات "التي لا أساس لها" بأن طهران كانت وراء عملية الاختراق والتسريب التي استهدفت حملة
دونالد ترامب
الرئاسية ومحاولة استهداف حملة بايدن - هاريس.
وبحسب موقع "سي ان ان" قالت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة إن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وتابعت البعثة في البيان أن "جمهورية إيران الإسلامية ليس لديها النية ولا الدافع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".
وأردفت البعثة: "إذا كانت الحكومة الأمريكية تؤمن حقاً بصحة ادعاءاتها، يجب أن تقدم لنا الأدلة ذات الصلة، إن وجدت، والتي سنرد عليها وفقاً لذلك".
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