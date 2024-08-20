إيران تعلق على اتهامها بمحاولة اختراق حملة ترامب الانتخابية

وبحسب موقع "سي ان ان" قالت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة إن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".وتابعت البعثة في البيان أن "جمهورية إيران الإسلامية ليس لديها النية ولا الدافع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".وأردفت البعثة: "إذا كانت الحكومة الأمريكية تؤمن حقاً بصحة ادعاءاتها، يجب أن تقدم لنا الأدلة ذات الصلة، إن وجدت، والتي سنرد عليها وفقاً لذلك".