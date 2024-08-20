إيران تنشر "منطاد فضائي" لتقديم الإنترنت المجاني لزوار الأربعين.. أين يقع؟

وتقدم وزارة الاتصالات الإيرانية منذ سنوات خدمات استثنائية لزوار الأربعين، أحدها منطاد وكالة الفضاء، ووظيفته توفير الإنترنت المجاني.وبدلا من مقاومة الرياح، تستخدم بالونات الإنترنت هذه "الذكاء الاصطناعي" لتغيير ارتفاعها واستخدام التيارات الهوائية للوصول إلى وجهتها. الأمر الذي يمكن أن يؤدي بها إلى مسارات طويلة أو معقدة، ولكنها في نفس الوقت لا تتطلب الكثير من الطاقة. كما يمكن لهذه البالونات توفير وصول أكثر استقرارًا إلى الإنترنت.وعليه فإن مناطيد الاتصالات هي بالونات ثابتة يمكن وضعها على ارتفاع يصل إلى 500 متر لإيصال الإنترنت للمستخدمين خلال الأوقات الحرجة.وفي هذا الصدد، صرح عيسى زارع بور – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني: إن مناطيد الاتصالات تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات في الأوضاع الخاصة والحرجة وعند توقف خدمات الاتصالات الأرضية.وأردف: خلال هذه الفترة، تم صناعة جيل جديد من منصات التحكم في مناطيد الاتصالات، والآن يوفر أحد هذه المناطيد إنترنت مجاني للزوار على حدود مهران.تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للاتصالات في محافظة إيلام كشف العام الماضي عن نشر بالونات فضائية وإنشاء مظلة واي فاي مجانية في محطة الشهيد سليماني على حدود مهران من قبل معهد أبحاث الفضاء.