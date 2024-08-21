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جدري القرود.. حالة وفاة جديدة في ساحل العاج و"سلالة قديمة" بالفلبين

دوليات

2024-08-21 | 07:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جدري القرود.. حالة وفاة جديدة في ساحل العاج و&quot;سلالة قديمة&quot; بالفلبين
574 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

بينما ينتظر العالم أي جديد يساعد السلطات الصحية العالمية والإقليمية على تقييم مدى انتشار السلالة الجديدة من جدري القرود، جاءت الأنباء اليوم الأربعاء، متضمنة رسالة مطمئنة وأخرى مقلقة.

وكانت دولة الفلبين هي مصدر الرسالة المطمئنة، حيث قال وزير صحتها تيودورو هيربوسا، إن أول حالة إصابة بفيروس الجدري الذي أبلغت عنه الفلبين هذا العام هي سلالة خفيفة وليست السلالة القاتلة التي تثير حاليا قلقا عالميا.


وتسببت السلالة شديدة العدوى، المعروفة باسم (Clade 1b) في مقتل مئات الأشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تم اكتشافها أيضا في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا والسويد.

وقال هيربوسا عن الفيروس الذي أصاب رجلا فلبينيا يبلغ من العمر 33 عاما، إنها "السلالة القديمة"، في إشارة إلى السلالة الخفيفة من النوع 2.

وأوضح هيربوسا في تصريحات لوكالة فرانس برس "إنه ليس مثيرا للقلق مثل الفرع (Clade 1b)".

ومن ناحية أخرى، لا يزال هذا الفرع الجديد يثير قلق العالم، وأبلغت السلطات الصحية في ساحل العاج، عن 28 حالة إصابة بالجدري، ووفاة شخص واحد.

وقال داودا كوليبالي، طبيب المعهد الوطني للنظافة العامة، إن "المعهد سجل 28 حالة مؤكدة بما في ذلك حالة وفاة واحدة" في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن "الحالة المميتة وبعض الحالات الأخرى تم تسجيلها في العاصمة الاقتصادية للبلاد أبيدجان".

وكانت الحالات التي تم تحديدها سابقا في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من النوع الفرعي الذي انتشر خلال وباء سابق في عام 2022، والمعروف باسم الفرع 2.

وظهر نوع فرعي أكثر عدوى وفتكًا يُعرف باسم ( clade 1b ) في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا والسويد.

وقد توفي أكثر من 500 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا العام بسبب أحد أشكال مرض الجدري.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أنها حالة طوارئ عالمية للصحة العامة.
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جدري القرود

حالة وفاة جديدة في ساحل العاج

"سلالة قديمة" بالفلبين

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