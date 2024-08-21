رسمياً.. البرلمان الإيراني يمنح الثقة لحكومة بزشكيان

وبحسب وكالة أنباء "إيسنا " الإيرانية، أن "عدد البرلمانيين المشاركين في جلسة منح الثقة للحكومة وصل إلى 285 برلمانيا، ويحتاج أي وزير مقترح الحصول على ثقة 145 برلمانياً منهم".وأضافت أن "جميع الوزراء الذين قدمهم مسعود بزشكيان حصلوا على ثقة البرلمان"، مشيرةً إلى أن "اعلى نسبة حصل عليها مرشح وزارة الخارجية عباس عراقجي".وذكر بزشكيان بشأن خلاف البرلمان تجاه المرشح لوزارة الثقافة عباس صالحي، "لم يكن يقبل بالدخول في الحكومة ونقلت ذلك للقائد الأعلى السيد علي خامنئي الذي هاتفه وأمره بالمشاركة في الحكومة".وأوضح أن "السيد الخامنئي أكد على مشاركة المرشحة لوزارة الطرق فرزانة صادق في هذه الحكومة"، مبيناً أن "طريق نجاتنا يكمن في الوحدة والتلاحم والوفاق والتضامن".