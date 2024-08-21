وأكد تقرير لمكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية ملخصًا عن "العمليات العسكرية التي نفذها التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق"، موضحا أنها "تمكنت من تحييد كثير من قيادات التنظيم وعناصره في عام 2023".وأضاف التقرير، أن "التحالف الدولي رصد نشاطات كثيرة لتنظيم "داعش" خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو فيما يبدو قادر على تنفيذ هجمات منسقة في العراق وسوريا في الوقت ذاته".وأشار التقرير إلى "تسجيل هجمات كثيرة استخدم فيها التنظيم الأسلحة الرشاشة؛ المتوسطة والعبوات ناسفة، فضلًا عن كمائن استهدف فيها القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء".وسجل، خلال الأشهر القليلة الماضية، حوادث أمنية كثيرة نتيجة هجمات تنظيم داعش، خاصة في مناطق الطارمية شمال العاصمة ومناطق غرب محافظة .في وقت تنفذ فيه القوات الأمنية العراقية دائمًا عمليات أمنية لملاحقة عناصر داعش في جبال حمرين ومكحول، فضلًا عن صحراء الأنبار، التي تؤكد التقارير وجود العشرات من عناصر التنظيم فيها.