بعد وفاة موريرا.. سيدة يابانية تحصل على لقب "عميدة العالم"

وذكرت مجموعة أبحاث علم الشيخوخة التي مقرها الولايات المتحدة أن توميكو إيتوكا ولدت في 23 مايو أيار 1908 تعيش في مدينة أشيا بغرب اليابان.وأضافت أن إيتوكا هي المستحقة التالية للقب "عميدة العالم" أي أكبر مُعمري العالم بعد ماريا برانياس موريرا التي توفيت في دار رعاية إسبانية يوم الإثنين.ولدت إيتوكا، وهي أم لثلاثة أطفال، في العام الذي أُرسلت فيه رسالة إذاعية طويلة المدى من برج إيفل لأول مرة، وهو العام الذي قام فيه الأخوان رايت بأولى رحلاتهما الجوية في أوروبا والولايات المتحدة.وقالت المجموعة إن إيتوكا اعتادت وهي في السبعينيات من عمرها على تسلق الجبال ومنها جبل أونتاكي الياباني، الذي يبلغ ارتفاعه 3067 مترا، الذي تسلقته مرتين.وأضافت المجموعة أن إيتوكا صعدت وهي في سن المئة الدرجات الحجرية الطويلة لضريح آشيا في اليابان بدون استخدام عصا.