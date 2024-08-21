سفير لطالبان في الامارات

السومرية نيوز – دولي

قبلت الإمارات، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد سفير حركة "طالبان" لدى أبو ظبي، في أكبر إنجاز دبلوماسي لحكام أفغانستان منذ إرسالهم سفيرهم إلى الصين.

وأكدت وزارة الخارجية في كابل الخبر عن قبول أوراق اعتماد بدر الدين حقاني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

ولم ترد الوزارة على طلبات للحصول على معلومات حول حقاني، الذي كان في السابق مبعوث "طالبان" إلى الإمارات.

ولا يرتبط حقاني بعلاقة قربى بوزير الداخلية بالوكالة سراج الدين حقاني، لكنه من فريقه.

ورغم أن حركة "طالبان" لا تزال معزولة عن الغرب، إلا أنها سعت إلى إقامة علاقات ثنائية مع القوى الإقليمية الكبرى.

وفي الأسبوع الماضي، وصل رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله أريبوف إلى أفغانستان في أعلى مستوى زيارة لمسؤول أجنبي منذ عودة "طالبان" إلى السلطة قبل ثلاث سنوات.

وتقول الأمم المتحدة إن الاعتراف بحكومة طالبان رسميا "يكاد يكون مستحيلا" في ظل وجود قيود على النساء والفتيات.