قوته 3.5 درجات.. زلزال يضرب شمال شرق الكويت

وقالت الشبكة في بيان إن "الزلزال وقع عند الساعة الرابعة و46 دقيقة مساء اليوم (بتوقيت الكويت) على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض".وأوضحت أنها "رصدت عند الساعة السادسة و33 دقيقة من هذا المساء زلزالا ارتداديا في نفس الموقع بقوة 2ر2 درجة على مقياس ريختر وعلى نفس العمق".