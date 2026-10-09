من هي نافي بيلاي التي حصلت على جائزة النوبل؟

من هي بيلاي؟ـ وُلدت نافانيثيم "نافي" بيلاي في 23 أيلول 1941 في ديربان بجنوب أفريقيا، لعائلة من أصول تاميلية هندية.ـ برزت في مجال القانون خلال حقبة الفصل العنصري، إذ دافعت عن ناشطين سياسيين ومعتقلين، وأسهمت في توثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها.ـ في عام 1967، أصبحت أول امرأة غير بيضاء تفتتح مكتب محاماة في مقاطعة ، كما درست القانون في ، حيث حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون.-شغلت بيلاي منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، وكانت أول امرأة من ذوات البشرة الملوّنة تتولى هذا المنصب.ـ كما عملت قاضية في ، ورئيسة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي نظرت في قضايا مرتبطة بالإبادة الجماعية عام 1994.ـ ترأست نافي بيلاي، البالغة 85 عاماً، المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.وتُعدّ نوبل للسلام إحدى الجوائز الخمس التي نصّت عليها وصية العالم ألفرد نوبل، إلى جانب جوائز والكيمياء والطب والأدب. وتُمنح سنوياً للشخص أو الجهة التي تُسهم بأكبر قدر في تعزيز السلام، وفقاً لوصية نوبل. وتتولى اختيار الفائز، وتُسلَّم الجائزة في في 10 كانون الأول، ذكرى وفاة ألفرد نوبل.