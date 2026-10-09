وزير الحرب الامريكي يتعرض للسخرية

وزار هيغسيث (46 عاما) حاملة الطائرات "يو أبراهام " يوم الأربعاء بعد انتشارها الطويل في الشرق الأوسط.وفي اليوم نفسه، انضم إلى مشاة البحرية في سان لتمرين صباحي، وأظهرت لقطات من الحدث أفراد الخدمة يتقدمون أثناء الجري بينما كان هيغسيث متخلفا بوضوح خلفهم.وفي إحدى اللحظات، بعد أداء تمارين العقلة، يمكن رؤية القوات الأخرى تندفع إلى تمرينها التالي بينما يبقى هيغسيث، الذي بدا لاهثا، في الخلف ويتبادل التحية بالأكف مع من حوله.وسرعان ما سخر من هيغسيث، الذي أعلن سابقا أنه يريد بث روح في الجيش وأعلن فحصا إلزاميا للتستوستيرون للأفراد فوق سن الثلاثين، على الإنترنت بسبب أدائه خلال التمرين.وسلط مقدم البرامج الليلية ، الذي طالما سخر من أعضاء حكومة الرئيس ، الضوء على الوزير، وقال مازحا إن وزير الحرب وموس تصفيف الشعر لدينا، بيت هيغسيث، كان في سان دييغو اليوم ليحيي شخصيا الطاقم الذي عانى طويلا على متن "يو إس إس لينكولن"، وإن بيت الجميل كان هناك يلوح بمنديل جيبه من الرصيف مرحبا ببحارتنا في الوطن.كما انتقد كيمل هيغسيث بسبب التمديد المزدوج لانتشار "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي لعبت دورا رئيسيا في حرب مع .وجاء الانتقاد حتى من أعضاء سابقين في حزب هيغسيث نفسه، حيث كتبت النائبة السابقة باربرا كومستوك: "من الذي يعمل على حماية قواتنا وإنهاء الحرب"، مضيفة: "احصلوا لهذا الفاشل بيت هيغسيث على وظيفة في صالة رياضية لماغا".واكتفى ، أحد 10 جمهوريين صوتوا لعزل ترامب في يناير 2021، بالإشارة إلى هيغسيث في مقطع فيديو يظهره متخلفا عن المتسابقين الآخرين، وكتب: "مرحبا هناك بيت هيغسيث".وفي الوقت نفسه، أشار مشروع لينكولن، وهو لجنة عمل سياسي أسسها جمهوريون معارضون لترامب، إلى سيئ السمعة لهيغسيث أعلن فيه أنه يريد لا سمينين ولا ملتحين ولا غريبي أطوار في الجيش.وكتب متحدث باسم الحساب على منصة إكس: "اعتقدت أنك قلت لا سمينين؟ بيت هيغسيث".