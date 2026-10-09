منح جائزة نوبل للسلام للمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي

نيوز- دولي

مُنحت نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.



وذكرت وسائل إعلام دولية ان "ذلك جاء تقديراً لإسهاماتها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز ".