هل هي محاولة اغتيال ثانية.. ترامب ينهي مقابلة بشكل مفاجئ: نحن في خطر

السومرية نيوز – دولي

أنهى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية بصورة مفاجئة مقابلة تلفزيونية كان يجريها في ولاية أريزونا لدواع أمنية.

وخلال إجرائه مقابلة مع مراسلة قناة NewsNation والتي كانت تسأله عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم 13 تموز الماضي، قطع ترامب المقابلة بصورة مفاجئة قائلا: "... هل يمكنني أن أقول لك شيئا.. وقوفنا هنا والتحدث يشكل خطرا علينا، لذا دعينا لا نطيل الحديث، (فريقي الأمني) لا يريدني أن أقف هنا، كما أنه لا يريد أن تقفي هنا أيضا".

وقبل خطاب ترامب في أريزونا، أعلنت السلطات أنها ألقت القبض على رجل يدعي رونالد لي سيفرود البالغ من العمر 66 عاما.

وقال مكتب عمدة مقاطعة كوتشيس لشبكة "فوكس نيوز" إن "سيفرود متهم بنشر منشورات تهديدية على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف ترامب".

وأوضحت الشبكة أن "سيفرود، لديه أوامر قضائية معلقة في ولاية ويسكونسن بشأن قيادة السيارة تحت تأثير الكحول، وأخرى في أريزونا تتعلق بالدهس والهروب".

وفي تموز الماضي، أصيب ترامب برصاصة في أذنه بعد محاولة اغتيال أثناء حدث انتخابي في بنسلفانيا، انتهت بمقتل رجل من الحضور.