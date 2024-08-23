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منذ الحرب العالمية الثانية.. ألمانيا تشرع ببناء أول قاعدة عسكرية في الخارج
دوليات
2024-08-23 | 11:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
764 مشاهدة
بدأت ألمانيا في بناء قاعدة عسكرية في ليتوانيا لتصبح أول قاعدة عسكرية لها في الخارج منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن "العمل على بناء ثكنات جديدة بدأ هذا الأسبوع في ليتوانيا، على مسافة ليست بعيدة عن الحدود مع بيلاروس". ومن المخطط نشر حوالي 4 آلاف جندي من القوات المسلحة الألمانية بحلول عام 2027 في "أول قاعدة عسكرية ألمانية دائمة في الخارج منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية".
وفي منتصف ديسمبر 2023، اتفق أرفيداس أنوساوسكاس، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير دفاع ليتوانيا، ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على خطة عمل مفصلة لنشر لواء من الجيش الألماني في البلاد.
يخطط الطرفان للتوقيع على اتفاقية بين الحكومتين في النصف الثاني من العام الحالي. وبعد ذلك سيبدأ نقل الوحدات، على أن يتم نشر اللواء بأكمله (4.8 ألف جندي و200 موظف) بحلول عام 2027، وستشكل كتيبة دبابات وكتيبة مشاة مدرعة ميكانيكية العمود الفقري لهذا للواء.
في الآونة الأخيرة تشهد ليتوانيا، وسط شكوك حول مدى واقعية الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة، نقاشا حول الحاجة إلى خطة احتياطية مع تأجيل وصول اللواء إلى عام 2029. دعا إلى ذلك في وقت سابق وزير الدفاع لاوريناس كاستشيوناس، بينما لم يتفق معه الرئيس غيتاناس ناوسيدا الذي يتمسك بالخطة الأصلية.
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