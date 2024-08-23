وذكرت وكالة "رويترز" أن "منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم الجمعة أن شركاء مثل "جافي" و"اليونيسيف" يمكنهما شراء لقاحات "جدري القردة" قبل التصديق عليها من أجل إرسالها إلى إفريقيا بشكل أسرع".وأشارت إلى أن منظمات مثل "جافي" في العادة لا تشتري اللقاحات إلا بعد التصديق عليها، ولكن في هذه الحالة استثناء من القواعد".وأدى تزايد عدد الإصابات بـ"جدري القردة" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مدفوعا بالسلالة "1 بي" التي سجلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، بمنظمة الصحة إلى إعلان المرض طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا في 14 آب، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.وكانت منظمة قد أوصت الاثنين الماضي الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من "جدري القردة" ظهرت مؤخرا في إفريقيا بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض، ولكن المنظمة طمأنت المخاوف بشأن انتشار هذا المرض مؤكدة أن "جدري القردة" ليس "كوفيد الجديد".