بعدما أصاب أنتوني فاوتشي.. ما هو فيروس غرب النيل؟

السومرية نيوز – دولي

كشفت وسائل إعلامية أميركية، عن إصابة المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي، بفيروس غرب النيل، مما أثار موجة قلق واسع حول إمكانية انتشار المرض في جميع أنحاء العالم، ليبحث العديد عن ما هو فيروس غرب النيل.

ما هو فيروس غرب النيل؟

فيروس غرب النيل هو مرض ينقله البعوض وينتقل إلى البشر في المقام الأول من خلال لدغة البعوض المصاب.

وفيما يلي بعض المعلومات الرئيسية حول فيروس غرب النيل:

-فيروس مصفر مرتبط بفيروس حمى الضنك والحمى الصفراء وفيروس زيكا.

-لا تظهر أعراض على معظم المصابين بفيروس غرب النيل، ولكن قد يعاني حوالي 20% منهم من أعراض خفيفة مثل الحمى والصداع وآلام الجسم وأحيانًا طفح جلدي.

-في حالات نادرة أقل من (1 يحدث مرض عصبي شديد مثل التهاب الدماغ أو التهاب السحايا، وخاصة عند كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

-لا يوجد علاج محدد لعدوى فيروس غرب النيل والرعاية داعمة في المقام الأول.

-تتضمن الوقاية بشكل أساسي الحماية من لدغات البعوض من خلال استخدام طارد الحشرات وارتداء الأكمام الطويلة والسراويل والقضاء على المياه الراكدة حيث يتكاثر البعوض.

تطورات حالة الدكتور أنتوني فاوتشي

وأكدت بعض وسائل الإعلام الأميركية، أن الدكتور أنتوني فاوتشي خرج من المستشفى ليتعافى في منزله، بعد إقامة وصلت لـ 6 أيام ليتم التأكد من عدم تدهور حالته الصحية، خصوصا وأن عمره يبلغ 83 عامًا، مما قد تتأثر وظائف جسمه بمضاعفات شديدة بسبب فيروس غرب النيل.

الجدير بالذكر أن الدكتور أنتوني فاوتشي أحد أبرز خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، وكان المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، بالإضافة إلى أنه شغل منصب كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي واشتهر اسمه كثيرًا أثناء جائحة كوفيد-19.