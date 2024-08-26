حزب الله يشن هجوما واسعا على إسرائيل

السومرية نيوز – دولي

شن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، هجوما واسعا على شمال إسرائيل بمسيرات انقضاضية.







وذكرت الجزيرة في خبر عاجل تابعته السومرية نيوز، ان "هجوما بمسيرات وصواريخ على شمال إسرائيل تزامنا مع زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي ونظيره الأمريكي".

فيما ذكرت قناة 12 الإسرائيلية: ان "منظومات الدفاع الجوي اطلقت صواريخ اعتراضية قرب مدينة نهاريا شمالي إسرائيل".

كما ذكرت معاريف انه "تم إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان".



