وأكد حسام عبد الغفار أنه لا توجد حتى الآن أي إصابات بـ"جدري القردة" في مصر.وشدد على أنه لا "يوجد أي مبرر لنشر الأكاذيب والشائعات وسوف يتم الإعلان بكل شفافية في حالة ظهور أي حالة مصابة".وقال عبد الغفار بحسب قناة "الحدث اليوم"، إنه "تم رفع حالة الاستعدادات والتشديد على فحص القادمين من الخارج في جميع المنافذ الحدودية والمطارات تفاديا لدخول مصابين بمرض الكوليرا و"جدري القردة".وأوضح أن "الكوليرا مرض معد ينتشر عن طريق تناول طعام ملوث أو شرب مياه ملوثة، حيث يوجد اهتمام شديد جدا بهذا الأمر"، مؤكداً أن "مصر بها أحد أقوى نظم الترصد على مستوى العالم ويتم التعامل مع مرض جدري القردة بالطريقة نفسها".