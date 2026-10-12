السعودية تمدد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض

وقالت الهيئة، في بيان، إن تمديد التعليق يأتي لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية.في السياق ذاته، دعت الأميركية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى أو عبور أجوائها، بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة.وأوضحت الإدارة أن الإشعار، الذي يستمر حتى 10 كانون الأول، يحذر من مخاطر محتملة على الطائرات في جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق فوق الأجواء السعودية ومراحل الوصول والمغادرة، واصفةً الوضع بأنه قد يكون خطيراً، مشيرةً إلى أن التحذير يشمل أيضاً مشغلي الطائرات المسجلة في .