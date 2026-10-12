نوبل الاقتصاد للأميركيين روبرت هول ومايكل وودفورد

وأشادت بجهودهما، مشيرةً إلى أنهما "صمّما نماذج جديدة للاقتصاد الكلي عززت قدرتنا على تنفيذ سياسات فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".وتحمل الجائزة رسمياً اسم " بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى "، وتبلغ قيمتها 12 مليون كرونة سويدية، أي نحو 1.2 مليون دولار، وهي آخر الجوائز التي يُعلن عنها ضمن جوائز نوبل لهذا العام.وشهدت دورة عام 2026 من جوائز نوبل تكريم امرأتين، هما الجنوب أفريقية نافي بيلاي في مجال السلام، والكندية الآيسلندية آن في مجال الأدب.كما مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء للفرنسي كاغان والياباني كينسو سواي، فيما ذهبت إلى البلجيكي فرانسيس هالزن. أما ، وهي أولى الجوائز التي أُعلن عنها هذا العام، فمُنحت للأميركي كارل دايسروث والألمانيين بيتر هيغمان وجورج ناغل.