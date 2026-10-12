السفارات السعودية تسيّر حافلات لنقل العالقين في 5 دول إلى الرياض

وتشمل الدول التي أُعلن عن تسيير الحافلات منها حتى الآن: ، والأردن، والإمارات، وقطر، والكويت. ويشترط للاستفادة من هذه الخدمة أن يكون المواطن حاملا لحجز سفر ملغى.أعلنت لدى المملكة الأردنية الهاشمية عن تخصيص حافلات خاصة لنقل المواطنين العالقين إلى ، على أن يكون التجمع في مبنى السفارة بقسم شؤون السعوديين يوم الثلاثاء 12 أكتوبر عند الساعة 11:30 صباحا، على أن تكون المغادرة عند الساعة الواحدة ظهرا.ودعت السفارة المواطنين ممن تأثرت حجوزاتهم إلى التواصل مع السعوديين للحصول على الإرشادات اللازمة.البحرينأعلنت سفارة المملكة في البحرين توفير حافلة نقل جماعي لإعادة المواطنين الراغبين في العودة إلى الرياض ممن أُلغيت رحلاتهم الجوية، مشترطة وجود حجز سفر ملغى للاستفادة من الخدمة.وحددت السفارة موعد التجمع في مبنى السفارة بالمنطقة الدبلوماسية عند الساعة 11:30 صباحا، على أن تغادر الحافلة باتجاه الرياض في تمام الساعة الواحدة ظهرا.الإماراتأعلنت للمملكة العربية لدى دبي والإمارات الشمالية عن توفير حافلات نقل برّي للسعوديين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب إلغاء رحلاتهم الجوية المتجهة إلى المملكة.وتأتي هذه الخطوة وسط تضامن شعبي إماراتي واسع مع المواطنين السعوديين العالقين، إذ أعلن عدد من الإماراتيين فتح بيوتهم لاستقبالهم، في ظل الظروف الراهنة التي أعقبت قصف وما نتج عنه من إصابات ووفيات، بحسب ما تداولته التقارير الإخبارية.قطرأعلنت سفارة المملكة في توفير حافلات لنقل المواطنين الراغبين في العودة إلى الرياض ممن أُلغيت رحلاتهم الجوية، شريطة وجود حجز سفر ملغى، ودعت المعنيين إلى التواصل مع جوال شؤون السعوديين لاستكمال الترتيبات اللازمة.أعلنت في الكويت توفير حافلات لنقل المواطنين السعوديين الراغبين في العودة إلى الرياض ممن أُلغيت رحلاتهم الجوية، وذلك عقب تعليق العمليات التشغيلية مؤقتاً في الدولي بالعاصمة السعودية. وأوضحت أن التجمع للانطلاق سيكون اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاستفادة مشروطة بوجود حجز سفر ملغى.وجاء هذا القرار بعد يومين متتاليين من الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ففي حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم السبت الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 309 آخرين، تعرض المطار أمس الأحد لهجوم جديد أسفر عن مقتل شخص، ليرتفع إجمالي القتلى في الهجمات التي استهدفت المطار خلال اليومين الماضيين إلى 14 قتيلا.ويوم الجمعة، قالت في السعودية إن 3 سعوديين قتلوا وأصيب عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة في هجومين ‌على مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم الخميس.