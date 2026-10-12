ايران تدخل على خط الازمة اليمنية السعودية

وقالت الخارجية في بيان تابعته ، ان "الأمن لن يعود الى إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية على "، مبينا ان "ادعاء بشأن فتح مضيق هرمز وفقداننا ورقة المضيق لا يتطابق مع الواقع على الأرض".واضافت "تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر الوسطاء"، لافتة الى "اننا ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا وعند التوصل لنتيجة بشأنه سنبلغ الوسطاء بها".وذكرت ان "أمريكا فرضت علينا عقوبات جديدة في الآونة الأخيرة ويجب رفعها"، لافتة الى ان "مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا يتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم".وبشأن التوتر القائم بين والحوثيين، اكدت الخارجية الايرانية "أبدينا استعدادا لبذل مساع حميدة للمساعدة في إجراء محادثات بين والسعودية".