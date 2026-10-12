تمديد إغلاق مطار الرياض لمدة 24 ساعة أخرى

وجاء هذا القرار بعد يومين متتاليين من الهجمات على المطار.ففي حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم السبت الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 309 آخرين، تعرض المطار أمس الأحد لهجوم جديد أسفر عن مقتل شخص، ليرتفع إجمالي القتلى في الهجمات التي استهدفت المطار خلال اليومين الماضيين إلى 14 قتيلا.وأفاد في بأن "مقذوفا مجهولا" استهدف صالة المسافرين رقم أربعة في المطار يوم السبت، ما تسبب في اندلاع حريق.وأوضحت السلطات أن من بين قتلى هجوم السبت أربعة سعوديين، بينما كان الباقون من الرعايا الأجانب.ويوم الجمعة، قالت في السعودية إن 3 سعوديين قتلوا وأصيب عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة في هجومين ‌على في يوم الخميس.وأدى الصراع، وهو حاليا امتداد للحرب بين وإيران، إلى تأجيج الاضطرابات في منطقة تعاني أصلا ⁠من عدم استقرار بسبب الحرب الأوسع، ويهدد بجر دول أخرى إلى القتال المتصاعد.