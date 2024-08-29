احتجاجات في لبنان بسبب "الودائع المنهوبة" (فيديو)

🔵تحرك #جمعية_صرخة_المودعين اليوم بمشاركة معالي وزير المهجرين الدكتور #عصام_شرف_الدين
ونواب الأمة الشرفاء #نجاة_صليبا
و #ملحم_خلف @najat_saliba @MelhemKhalaf
ورسالة إلى جميع المصارف المواجهة بالنار
@BLFlebanon pic.twitter.com/9v0Yi9mxDk
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) August 29, 2024
🔵تحرك #جمعية_صرخة_المودعين اليوم بمشاركة معالي وزير المهجرين الدكتور #عصام_شرف_الدين
ونواب الأمة الشرفاء #نجاة_صليبا
و #ملحم_خلف @najat_saliba @MelhemKhalaf
ورسالة إلى جميع المصارف المواجهة بالنار
@BLFlebanon pic.twitter.com/9v0Yi9mxDk
@sarkhitmoudiin من الدورة بيروت 🇱🇧 pic.twitter.com/cSB2lDyzL5
— ThawraTV (@TvThawra) August 29, 2024
@sarkhitmoudiin من الدورة بيروت 🇱🇧 pic.twitter.com/cSB2lDyzL5