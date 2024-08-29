احتجاجات في لبنان بسبب "الودائع المنهوبة" (فيديو)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، اليوم الخميس، بان جمعية "صرخة المودِعين"، نظمت وقفة احتجاجية في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بـ"الودائع المنهوبة" واحتجاجًا على المماطلة وعدم إيجاد حل لقضية المودعين منذ ما يقارب 5 أعوام .

وشارك في الاحتجاجات، التي شهدت إضرام النار أمام مدخل البنك اللبناني الفرنسي في الدورة، وتكسير واجهات بعض المصارف، كل من وزير المهجرين عصام شرف الدين، والنائبان نجاة صليبا وملحم خلف، في تأييد لمطالب المحتجين، وفق ما ذكرته الجمعية عبر حسابها على منصة "إكس".

🔵تحرك #جمعية_صرخة_المودعين اليوم بمشاركة معالي وزير المهجرين الدكتور #عصام_شرف_الدين

ونواب الأمة الشرفاء #نجاة_صليبا

و #ملحم_خلف @najat_saliba @MelhemKhalaf

ورسالة إلى جميع المصارف المواجهة بالنار

@BLFlebanon pic.twitter.com/9v0Yi9mxDk — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) August 29, 2024



وحمل المحتجون لافتات تطالب بـ"محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة". وحمل المحتجون لافتات تطالب بـ"محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة".