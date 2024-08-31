فجر السعيد تعلق على قضية دخول الجماهير العراقية الى الكويت.. ما قالت؟

السومرية نيوز – دوليات



طالبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، رئيس وزراء الكويت بالتدخل لحل قضية دخول الجماهير العراقية الى الكويت، فيما بينت ان وجود المنتخب العراقي في خليجي 26 مع مشجعيه سيضفي روح ونكهة للبطولة.

السعيد ذكرت في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبد الله إذا كان موجود في البلاد أن يتدخل بنفسه لحل مشكلة المشجعين العراقيين المرافقين لمنتخبهم في خليجي 26 المقامة في الكويت والذي للأسف أحدهم أعلن بأن الكويت لن تسمح فقط بدخول الا لـ 200 مشجع!!! وهذا لم يحدث إبداً في تاريخ دورات الخليج كلها منذ دخول المنتخب العراقي كأحد المشاركين في الدورة الى الآن".



وأضافت، "سموك تعلم بأن الدول الشقيقة المجاورة نظمت دورات شارك فيها المنتخب العراقي ووضعت نظم وقوانين ترتب عملية دخول المشجعين بأعداد كبيرة.. لماذا لا نستعير بتجربة أحد هذه الدول مثل السعودية والإمارات وقطر ونطبقها لإنجاح البطولة"، مبينة، "المنتخب العراقي بطل كأس الخليج السابقة ومنافس قوي في البطولة للمركز الأول وجوده مع مشجعيه سيضفي روح ونكهة للبطولة مثل المنتخب السعودي وجمهوره الكبير الذي يعتبر وجوده مع الجمهور العراقي في أي دورة عامل أساسي لنجاح الدورة مع كل التقدير والاحترام لجماهير باقي المنتخبات بس الجمهور السعودي والعراقي والكويتي مشهورين كروياً بأنهم يشعللون الملعب بكثافة الحضور والتشجيع".



وتابعت، "أرجو من سموك التدخل بنفسك لوضع بروتوكول تعاون خاص لتنظيم دخول الجماهير العراقية لمساندة فريقها بدورة خليجي 26 المقامة بالكويت.. شاكرين ومقدرين لسموك حرصك ودأبك المستمر لإعادة الكويت درة الخليج بتوجيهات مباشرة من سيدي صاحب السمو حفظه الله الشيخ مشعل الأحمد ربي يعزه ولا يعز عليه".