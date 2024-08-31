فجر السعيد تعلق على قضية دخول الجماهير العراقية الى الكويت.. ما قالت؟

أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ #أحمد_العبدالله إذا كان موجود في البلاد أن يتدخل بنفسه لحل مشكلة المشجعين العراقيين المرافقين لمنتخبهم في خليجي 26 المقامه في #الكويت والذي للأسف أحدهم أعلن بأن الكويت لن تسمح فقط بدخول الا لـ 200 مشجع !!! وهذا لم يحدث إبداً في تاريخ… pic.twitter.com/NHnY17CU1W
— فجر السعيد 🇰🇼🎥 (@AlsaeedFajer) August 30, 2024
أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ #أحمد_العبدالله إذا كان موجود في البلاد أن يتدخل بنفسه لحل مشكلة المشجعين العراقيين المرافقين لمنتخبهم في خليجي 26 المقامه في #الكويت والذي للأسف أحدهم أعلن بأن الكويت لن تسمح فقط بدخول الا لـ 200 مشجع !!! وهذا لم يحدث إبداً في تاريخ… pic.twitter.com/NHnY17CU1W