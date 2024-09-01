مواقع التواصل تناقلت الخبر.. ما حقيقة وفاة خبيرة التوقعات "ليلى عبد اللطيف"؟

لكن مدير أعمال ليلى عبد اللطيف، نفى تلك الأنباء، قائلا: "ليلى عبد الله بصحة جيدة، وهذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة"، مؤكدًا على مقاضاة من نشر تلك الأنباء في حالة معرفته.وكانت ليلى عبد اللطيف، أثارت الجدل، خلال الفترة الماضية، بتوقعها العديد من الأحداث الهامة حول العالم، إذ تنبأت بتعرض الرئيس الأمريكي السابق لمحاولة اغتيال، وهذا ما حدث بالفعل خلال فعالية انتخابية في بنسلفانيا، في الوقت الذي كان ترامب فيه على خشبة المسرح وجماهيره حوله كالمعتاد.يذكر أن ليلى عبد اللطيف خبيرة توقعات، لديها شعبية كبيرة في العالم العربي، ودائما ما تثير الجدل حول توقعاتها.