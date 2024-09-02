دولة مجاورة تسجل اصابة بجدري القردة.. هل سيصل العراق؟



السومرية نيوز – دولي

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الإثنين، أن وزارة الصحة الأردنية سجلت حالة إصابة بجدري القردة لمقيم غير أردني، مضيفة أن الحالة معزولة حاليا.

وأضافت الوزارة: "المصاب ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا في العزل في مستشفيات البشير".

