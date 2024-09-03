قضية المشجعين العراقيين تتطور.. وزير الداخلية الكويتي: من صرح بشأن ذلك تجاوز صلاحياته

السومرية نيوز – دولي

أكد وزير داخلية الكويت فهد اليوسف، أن من صرح بتخصيص 200 مقعد فقط للمشجعين العراقيين تجاوز صلاحياته، مبينا أن الحكومة صاحبة القرار دون أي جهة أخرى.

وكان السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي قد أكد في وقت سابق أن الكويت سمحت بدخول 5000 مشجع عراقي إلى البلاد لحضور مباراة المنتخبين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2030.

وأشار اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى "اتخاذ جميع الاستعدادات والإجراءات لدخول 5 آلاف مشجع عراقي للبلاد، لحضور المباراة المقررة إقامتها 10 ايلول الجاري".

وعن آلية دخول المشجعين العراقيين قال: "سيحضرون لمشاهدة مباراة منتخب بلدهم في الكويت وسيغادرون بعد ذلك وفق الإجراءات والمدة المتفق عليهما".

وكان السفير العراقي قد أعلن عن اعتماد آلية لدخول المشجعين العراقي إلى الكويت، لافتا إلى أنه التقى النائب وزير الداخلية اليوسف، وقد تكللت جهود السفارة وجهود وزير الداخلية العراقي بعد لقاء اليوسف، بالنجاح لدخول المشجعين لحضور المباراة، التي ستجمع بين المنتخبين الشقيقين.