يعود الى عصر ما قبل الميلاد.. اكتشاف "كنز القراصنة" في إيطاليا

وتعود العملات، التي تتراوح تواريخها بين 94 و74 قبل الميلاد، إلى نفس المنطقة التي عُثر فيها على 107 عملات أخرى في عام 2010 على جزيرة بانتيليريا النائية، والتي تقع بين تونس وصقلية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.تم العثور على العملات الفضية أثناء مشروع تنظيف وترميم في أكروبوليس سان ماركو وسانتا تيريزا، بقيادة توماس شافر من جامعة توبنجن الألمانية.وأشار شافر إلى أن بعض العملات ظهرت بعد الأمطار، بينما تم العثور على أخرى تحت صخرة كبيرة خلال الحفر.يعتقد شافر أن الكنز قد يكون خُبئ خلال هجوم للقراصنة، وهو ما كان شائعًا في تلك الفترة، ولم يتم استرداده لاحقًا.وأوضح فرانسيسكو باولو سكاربيناتو، المستشار الإقليمي، أن هذه الاكتشافات ليست ذات قيمة تاريخية فحسب، بل توفر أيضًا معلومات قيمة لإعادة بناء الأحداث والعلاقات التجارية والسياسية التي شكلت البحر الأبيض المتوسط في عصر الجمهورية.هذا الاكتشاف يعزز الفهم حول النشاطات التجارية والسياسية في العصور القديمة ويضيف إلى تاريخ المنطقة الغني بالآثار.